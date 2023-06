Affaire de meurtre familial à Gandiaye : 15 ans de réclusion pour le père et son fils complice

Cheikh Sarr, âgé de 66 ans, résidant dans le village de Keur Ndéné Ndao, commune de Gandiaye ( Kaolack) a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, tout comme son fils Moustapha Sarr. Les deux hommes ont été reconnus coupables d'avoir battu à mort le fils aîné de Cheikh Sarr, qu'ils ont ensuite jeté dans un puits abandonné d'un village voisin.



L'affaire a été portée devant la Chambre criminelle de Kaolack (centre) où Cheikh Sarr a vu son monde s'effondrer avec l'annonce de la lourde peine qui lui a été infligée. À en croire les informations fournies par le journal L’Observateur, les faits remontent au 25 février 2019. Aux environs de 21 heures, Babou Sarr, le fils aîné, est rentré chez lui après avoir pris le thé avec des amis du village. Comme souvent, des altercations ont éclaté entre lui et son père.



Les relations entre le père et le fils étaient tendues, et Cheikh Sarr a témoigné lors du procès être constamment menacé de mort par son fils qu’ il décrit alcoolique. Ce soir-là fatidique, la situation a rapidement dégénéré. Armé d'un coupe-coupe, Babou Sarr a poursuivi son père dans sa chambre. Mais il a été arrêté par son frère Moustapha, qui voulait empêcher une bagarre. Dans la confrontation qui a suivi, Moustapha a frappé violemment Babou Sarr, qui s'est effondré.



Le père, armé lui aussi d'un gourdin, a rejoint la scène et ils ont tous les deux sauvagement battu Babou Sarr. Pour dissimuler leur crime, les deux meurtriers ont jeté le corps dans un puits abandonné du village voisin de Diomkhél (dans la région de Kaolack). Cependant, ils ont été repérés par Moustapha Ndiaye, conducteur de moto-Jakarta du village et oncle de la victime, qui a alerté les sapeurs-pompiers après avoir entendu les gémissements de Babou Sarr. Les secouristes ont réussi à sortir la victime du puits, mais il est malheureusement décédé à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.



Lors du procès devant la Chambre criminelle de Kaolack, Cheikh Sarr a tenté de justifier son acte en déclarant avoir agi ainsi en raison des violences récurrentes et des menaces de mort de son fils aîné. De son côté, son fils Moustapha Sarr, âgé de 35 ans, a affirmé qu'il s'en était pris à son frère pour protéger leur père d'un éventuel meurtre. Le procureur de la République a requis la réclusion criminelle à perpétuité, mais le juge a finalement condamné Cheikh Sarr et Moustapha Sarr à 15 ans de réclusion criminelle.