Affaire de mœurs à Guédiawaye: 15 adolescents arrêtés puis libérés, des vidéos obscènes relevées de leurs téléphones

Quinze (15) adolescents qui ont passé la journée du mardi dans un appartement sis à Hamo 6, à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, ont été arrêtés avant d'être libérés.



Le groupe composé de filles et de garçons dont le plus âgé est né en 2000, a été interpellé après que l'une des filles ait piqué une crise. Une anomalie due à la consommation du chicha, une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac.



La police de Wakhinane Nimzat qui a procédé à l'arrestation, a relevé des vidéos obscènes des adolescents sur leurs téléphones. Ces derniers devront repasser devant les enquêteurs pour plus d'éclaircissements, rapporte la Rfm.