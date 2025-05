Affaire de tontine de véhicules : la fille de Fatou Laobé, condamnée à un mois de prison ferme pour « escroquerie »

Le Tribunal de grande instance de Rufisque a condamné ce jeudi 15 mai la fille de Fatou Laobé, Ndèye Fatou Ndiaye à un mois de prison ferme pour « escroquerie », dans une affaire de tontine de véhicules qui l’opposait à Boury Ndiaye. En plus de cela, la mise en cause devra verser 15 millions de francs CFA à la plaignante, à titre de dommages et intérêts.



Selon les éléments du dossier, Boury Ndiaye affirme avoir été grugée à hauteur de 16,8 millions FCFA dans le cadre d’une tontine mise en place pour l'acquisition de véhicules. Ndèye Fatou Ndiaye, qui pilotait ladite tontine, n’aurait pas respecté ses engagements, entraînant la perte de la somme versée.



Lors de l’audience, du 8 mai dernier, le procureur avait requis une peine de six mois ferme contre Ndèye Fatou Ndiaye.