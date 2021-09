Affaire de trafic de passeports diplomatiques: Thiatt est activement recherché par la police

Les choses se compliquent pour les membres du Mouvement « Y’en a marre ». Après les arrestations des rappeurs Kilifeu et Simon, Iradio informe que Thiatt, également membre dudit mouvement est activement recherché par les éléments enquêteurs de la police.



A noter que Simon a été placé en garde à vue. Le rappeur qui se trouvait hier jeudi à Kaffrine, s'est rendu à la Division des investigations criminelles pour répondre à la convocation. Par ailleurs, on apprend que c’est à cause de cette nouvelle arrestation que la détention de Landing Mbissane Seck alias Kilifeu a été prolongée.



Lors de son audition, Amadou Thierno Diallo, à l’origine de l’affaire, avait invité Simon dans la cause, mais aussi "Thiatt" du même mouvement. D’après les informations, Simon est inquiété pour une somme de 2 millions de Fcfa reçus en échange de la remise de son passeport français à Thierno qui l'aurait même utilisé.