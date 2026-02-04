Hommage à Cheikh Anta Diop : le Président Diomaye demande la vulgarisation de son œuvre à l’école et à l’université

À l’occasion du quarantième (40ᵉ) anniversaire du rappel à Dieu du Professeur Cheikh Anta Diop, prévu le 7 février 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu un hommage solennel, au nom de la Nation, à cet « universitaire de renom ». En Conseil des ministres, il a salué en lui un « illustre patriote et panafricain convaincu », dont les « travaux scientifiques et les prises de position nationales et internationales, ont largement contribué à l’éveil des consciences ».



Dans ce cadre, le chef de l'Etat a demandé au Gouvernement d’accentuer le désenclavement et la valorisation de Thieytou et de travailler avec la famille du disparu et toutes les autres parties prenantes, afin de « vulgariser et perpétuer, dans les programmes scolaires, universitaires et les créations artistiques, l’œuvre monumentale de Cheikh Anta Diop ».

