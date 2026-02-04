Meurtre de Saïf al-Islam Kadhafi : le président de la Commission de l’UA condamne et exige une enquête approfondie

Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, a appris avec une profonde préoccupation les informations concernant l'assassinat de la figure politique libyenne, Saïf al-Islam Kadhafi, le 3 février 2026 à Zintan, indique un communiqué de l’instance rendu public ce 4 février.



Le président condamne fermement cet « acte violent », qui, dit-il, risque de « compromettre davantage les efforts déployés en vue d'une transition politique crédible et inclusive en Libye ».



Mahmoud Ali Youssouf présente ses condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par cet incident, et rappelle l'impératif de résoudre les différends politiques par des moyens pacifiques et légaux.



Le président de la Commission appelle les autorités libyennes à faire « respecter l'état de droit » et à veiller à ce que les « circonstances de ce meurtre fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient tenus de rendre des comptes conformément à la loi ».



Enfin, il exhorte tous les acteurs politiques libyens à la retenue et au calme et réaffirme l'engagement continu de l'Union africaine à soutenir le peuple et les institutions libyens dans leurs efforts pour parvenir à un règlement durable, consensuel et pacifique de la crise politique et sécuritaire qui frappe le pays depuis 2011.