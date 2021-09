Affaire de trafic de passeports diplomatiques au Sénégal : l’Union européenne se prononce

L’ambassadrice de l’Union Européenne, Irène Mingasson s’est prononcée sur l’affaire de trafic de passeports diplomatiques et de la divulgation des données privées qui défraient la chronique au Sénégal. Elle estime que ce sont des questions de système.



« Nous avons écho de ce dossier et nous suivons ce qui se passe au Sénégal et cela prouve une nouvelle fois que ces questions en terme d’encadrement juridique et de protection des droits et de la vie privée se posent de manière quotidienne. Ce sont des questions de système. Ce sont des questions de sensibilisation sur les enjeux de la connaissance », a dit Irène Mingasson, dans des propos relayés par Dakaractu.



« Sur les risques quand on expose une partie de sa vie privée dans les réseaux sociaux ou ailleurs, il faut être plus conscient de ces risques, il faut être aussi informé sur les moyens de se protéger », a ajouté, l’ambassadrice, qui prenait part à une rencontre portant sur la question relative à la protection des données personnelles.



Au Sénégal, deux députés de la mouvance présidentielle et deux activistes du célèbre mouvement Y en a marre, ont été cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques.



Les deux activistes Kilifeu et Simon sont en prison en attendant d’être auditionnés le 5 octobre. Alors que les deux députés du pouvoir attendent la levée de leur immunité parlementaire pour être entendus sur la question.