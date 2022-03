Affaire de viol remontant en 2015: un Sénégalais arrêté et condamné à 7 ans de prison par la police italienne

Un Sénégalais résidant en Italie a arrêté et condamné à 7 ans de prison ferme pour avoir violé une mineure. En effet, alors qu'il pensait que son affaire était rangée aux oubliettes, il a été arrêté après avoir réussi à échapper aux radars de la police durant 7 ans. Selon « Les Échos », l’histoire remonte au 6 mai 2015.



C’est dans la soirée du 10 mars dernier que les policiers de la Brigade mobile de Macerata, ont arrêté un citoyen sénégalais. Ce suite a un ordre de détention émis par le ministère public au tribunal de Macerata.



Tracé près de la gare de Civitanova Marche, devra purger la peine de 7 ans d'emprisonnement. Les faits remontent au 06 mai 2015. Les investigations de la Brigade avaient reconstitué les abus commis sur une mineure (née en 2004 au Sénégal) par le sujet en question, à travers les déclarations des personnes informées des faits (notamment son père et l'enseignant de l'école fréquentée par la mineure, qui avaient reçu des confidences de la part de certains élèves avec lesquels la jeune fille s'était confiée).



Il est ressorti des déclarations que le citoyen sénégalais, qui a suivi des cours d'italien pour étrangers avec le père de la mineure, avait abusé de la jeune fille, profitant de l'absence de ses parents et ses

frères et sœurs, en attendant chez eux le début des cours. Le prévenu est maintenant confiné à la prison de Pesaro.