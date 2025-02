Affaire des 125 milliards FCFA : Farba Ngom garde un « moral d’acier », assure un proche

À quelques heures de son audition devant le Pool judiciaire financier (PJF) dans l’affaire des 125 milliards FCFA, le député Farba Ngom affiche un « moral d’acier », selon son proche collaborateur Abdoul Aziz Diop. Ce dernier, joint par PressAfrik, affirme ne rien craindre quant à la suite de la procédure.



« Farba se prépare sereinement pour son audition prévue ce jeudi 27 février », a-t-il déclaré. Présent sur les lieux en attendant son « mentor politique », il annonce également une mobilisation en soutien au député.



Mardi, l’avocat Me Moussa Bocar Thiam a dénoncé une tentative de faire de Farba Ngom « l’agneau du sacrifice » d’un régime qui, selon lui, cherche à masquer son « incompétence ».



Ce jeudi, l’audition portera sur le fond des accusations retenues contre Farba Ngom et ses présumés complices. Le député devra répondre aux allégations de détournement de deniers publics, estimées à 125 milliards FCFA, et mentionnées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement de informations financières (Centif).