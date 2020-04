Affaire des 16 Sénégalais décédés aux Etats-Unis: les précisions du Consul général du Sénégal à New York

« Seulement huit (8) sont décédés de coronavirus et non 16 comme l’a annoncé le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique (ASA), Sadio Yaya Barry ». Les précisions sont du Consul général du Sénégal à New York, El Hadji Amadou Ndao qui précise que les autres décès sont liés à d’autres pathologies.



« Ces deux dernières semaines, on a enregistré un nombre considérable de compatriotes affectés par le virus du Covid-19. On a aussi enregistré des cas de décès. Mais les chiffres annoncés reflètent les quatre dernières semaines. Du 20 mars à aujourd’hui (jeudi 16 avril 202), on est à 16 décès », a souligné le Consul général du Sénégal à New York.



El Hadji Amadou Ndao de préciser dans un entretien avec L'AS que « sur ces 16 cas, il n’y a que les 8 qui sont morts au coronavirus. Les autres sont morts d’autres pathologies comme le cancer, le diabète, la drépanocytose et les arrêts cardiaques ».



M. Ndao de révéler qu’outre cela, d’autres cas sont portés disparus hors de New York, mais ça n’a rien à avoir le Covid-19. Par conséquent, 16 Sénégalais sont officiellement touchés par le virus, si l’on en croit au Consul général.



S’agissant de la prise en charge de ces malades, M. Ndao d’informer que c’est l’ambassadeur qui est le maître d’œuvre. Il a par ailleurs, annoncé qu’, « un Comité qui sera chargé de la gestion des fonds destinés à nos compatriotes affectés par la maladie ».