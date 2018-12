Affaire des 29 milliards de Prodac: « il s’agit de simples accusations », selon la ministre de la Bonne gouvernance

La ministre de la Bonne gouvernance et de la protection de l’enfance Ramatoulaye Gueye Diop a blanchi son collègue Mame Mbaye Niang dans l’affaire du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) dont l’ancien ministre de la jeunesse est accusé de malversations de 29 milliards F cfa.



« Il s’agit de simples accusations qui n’ont aucun fondement », a dit Ramatoulaye Gueye Diop, convaincue de l’innocence de son collègue. Elle s’exprimait en marge du vote de son projet de budget arrêté à plus de 5,5 milliards F cfa, à l’Assemblée nationale dimanche.



Ramatoulaye Gueye Diop a demandé qu’on laisse les services compétents dont l’Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) mis en place par le gouvernement faire leur travail.



Auparavant, ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang est accusé de malversations de 29 milliards F cfa de Prodac. Il a toujours clamé son innocence à chaque fois qu’il est interpellé sur la question.