Affaire des 5 milliards au nom d'un haut fonctionnaire: le Forum du justiciable revient à la charge

La révélation de Birahim Seck sur un chèque 5 milliards destiné à un programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal continue d'inquiéter le Forum du justiciable qui appelle les autorités à ce prononcer sur le sujet.



"Pourquoi ce silence assourdissant sur l’affaire des 5 milliards révélée par le coordonnateur du Forum Civil lors d’un atelier de sensibilisation sur les flux financiers illicites ? Qui est ce haut fonctionnaire de l’Etat au nom de qui un chèque de 5 milliards aurait été libellé dans le cadre d’un Programme de défense des Intérêts Economiques et Sécuritaires?", s'est interrogé l'organisme de défense des droits humains et des citoyens dans une note parvenue à PressAfrik.



Babacar Ba et ses camarades appellent Birahim Seck à révéler le nom du haut fonctionnaire impliqué. "Pour lever toute équivoque, le Coordonnateur du Forum Civil ne devrait-il pas aller au bout de sa logique en révélant à l’opinion nationale le nom de ce haut fonctionnaire de l’Etat ?", se demande le Forum du justiciable. Qui se demande si "une révélation aussi grave, doit-elle rester sans suite dans un Etat de droit qui se respecte".