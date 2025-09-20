Affaire des 5,5 milliards : le fils d’Amadou Bâ et deux complices écroués, Waly Seck cité

L’affaire des 5,5 milliards de francs CFA avance. Le Doyen des juges du Pool judiciaire financier (PJF) a inculpé et placé sous mandat de dépôt Ibrahima Bâ, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck, ainsi que l’opérateur économique Saliou Sylla. Tous trois sont poursuivis pour « association de malfaiteurs » et « blanchiment de capitaux », à la suite d’un rapport transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).



Si ces trois protagonistes sont désormais derrière les barreaux, le dossier reste marqué par l’absence de deux personnalités mentionnées dans l’enquête. Selon Le Quotidien, Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, est présenté comme le cerveau du réseau. Waly Seck, star de la musique sénégalaise, est également cité dans le rapport pour avoir perçu une somme de 210 millions de francs CFA. L’artiste, attendu à Dakar, est désormais directement visé par la procédure, rapporte le journal.



