Affaire des 5,597 milliards FCFA : Ibrahima Ba, Saliou Sylla et Cheikh Tidiane Seck placés envoyés en prison

Nouvel épisode dans l’affaire des mouvements financiers suspects de 5,597 milliards de FCFA révélée par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck, ainsi que l’opérateur économique Saliou Sylla, ont été placés en détention par le juge du 1er cabinet du Pool judiciaire financier (PJF).



Ces arrestations interviennent dans le cadre de la délégation judiciaire liée à l’enquête concernant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, et le chanteur Wally Seck.