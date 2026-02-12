Affaire des « 650 homosexuels présumés » : JAMRA reporte la date de la publication de la liste

L'organisation JAMRA, engagée dans la défense des valeurs sociales, a annoncé le report de la publication d'une liste de « 650 noms d’homosexuels présumés ». Cette décision fait suite à une recommandation directe de son conseil juridique, Me Seydou Diagne.



Actuellement en déplacement à Paris, Me Seydou Diagne aurait contacté les responsables de l'organisation pour leur demander de surseoir à la diffusion de cette liste jusqu'à son retour au Sénégal. Ce délai doit permettre de sécuriser la procédure de publication sur le plan légal.



Pour justifier cette prudence, JAMRA rappelle un précédent historique datant de 1985. À l'époque, l'organisation avait suivi une démarche similaire avec Me Babacar Niang avant de rendre publique une liste de 25 personnalités identifiées comme francs-maçons.



L'organisation entend ainsi réitérer cette méthode de validation juridique rigoureuse avant toute divulgation officielle, afin de garantir la conformité de ses actions avec le cadre légal en vigueur.