Affaire des cocktails Molotov saisis à Malika et à Golf sud : le présumé cerveau de la bande arrêté

Les enquêteurs de la Sûreté urbaine (Su) ont procédé aux premières arrestations dans l'affaire des cocktails Molotov saisis à Malika, dans le département de Keur Massar et à Golf Sud. Ousmane Sanya Badji, présenté comme le cerveau de la bande, a été interpellé à Kounoune, localité située non loin de Rufisque.



Agé de 37 ans, le mis en cause est un informaticien domicilié aux Parcelles Assainies. Il était sous le coup d'un avis de recherche. Il sera déféré ce lundi, rapporte Libération.