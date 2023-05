Affaire des fausses docteurs : les aveux de Sophie Gaye et de Mariama Sall

Les « fausses docteurs », Sophie Gaye et Mariama Sall ont été déférées hier mardi par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar pour « exercice illégale de la profession de pharmacien, de médecin et mise en danger de la vie d'autrui ». D’après les informations fournies par Libération, l’enquête qui a connue des développements a révélé que la dame Gaye agissait sur les ordres de sa patronne Mariama Sall.



Cette dernière est passée aux aveux et a reconnu avoir recruté Sophie Gaye afin qu’elle commercialise ses produits moyennant un salaire mensuel de 60.000 Fcfa. Pour se défendre, elle a soutenu que les consultations ainsi que les propos, tenus par sa complice dans la vidéo en cause sur TikTok, ne l'engageaient aucunement.



La perquisition effectuée dans ladite clinique sise à la cité Keur Guorgui a permis de mettre la main sur des produits constitués de médicaments contre le diabète, de pommades pour hommes, de Sugar balance-tea, de menstrual cramps, de Male fertility tea et le traitement de certaines pathologies comme l'infertilité, les fibromes, les infections vaginales; mais aussi une machine magnétique qu'elles utilisaient pour les tests médicaux des patients afin de pouvoir leur prescrire l'ordonnance adéquate à leur maladie, des tests de grossesse, des tests d'ovulation, des carnets de facture, huit registres..



En plus de cela, les enquêteurs ont eu à entendre certaines patientes qui ont déclaré avoir subi dans la «clinique » une consultation, un test médical, et une recommandation de médicament. Parmi elles, certaines ajoutent que les « gynécologues » avaient détecté chez elles une « infection ovarienne » avant de leur prescrire des médicaments.