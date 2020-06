Affaire des faux billets : Thione Seck fixé sur son sort le 22 juin prochain

La Cour d’appel de Dakar va rendre son verdict sur l’affaire des faux billets de banque dans laquelle le lead vocal de Ram Daan a été cité, le 22 juin prochain. Si le juge suit le réquisitoire du procureur général, Thione Ballago Seck risque 5 ans de prison, de même que son complice présumé, Alaye Djité.



Lors du procès lundi, le parquet a demandé que le père de Wally Seck et Alaye Djité soient déclarés atteints et convaincus du chef de fabrication et détention de signes monétaires. Car, estimant que « toutes les dénégations faites à la barre ne peuvent prospérer ».



Thione Seck et son présumé complice, le malien Alaye Djité sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie».