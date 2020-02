Affaire des faux visas : le procureur réclame le mandat de dépôt contre Djidiack Diouf et compagnies

Le Procureur veut-il faire accélérer les choses dans l'affaire des faux visas dans laquelle le manager de la vedette de Djolof Bande, Viviane Chidid et six (6) autres personnes ont été arrêtés? En tout cas, ça à tout l'air. Le parquetier réclame le mandat de dépôt au juge du huitième (8) cabinet contre Djidiack Diouf et compagnies.



Selon Libération online qui donne l'information, le Procureur a ouvert une information judiciaire confiée au juge du huitième cabinet, Mamadou Seck. Dans son réquisitoire introductif, le parquet a requis le mandat de dépôt contre tout le monde.