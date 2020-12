Affaire des gadgets contenant de l’alcool: un autre commerçant et un importateur étranger arrêtés

Nouveaux développements dans l’affaire de la vente des gadgets contenant des liquides fruités alcoolisés. Un autre commerçant et l’un des supposés fournisseurs de nationalité étrangère ont été arrêtés jeudi.



Selon le chef de la Division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, Mokhtar Samb, qui a donné l’information, l’arrestation du premier importateur a été possible, ce grâce à la collaboration du second commerçant interpellé. Les deux mis en cause seront présentés au procureur de la République ce vendredi.



Par contre, les investigations pour mettre la main sur l’importateur principal du produit se poursuivent. Quant au premier commerçant arrêté en possession des jouets, il est toujours en garde à vue. Lors de son audition, il a déclaré ne pas connaître son fournisseur.



Pour rappel, les analyses faites sur ces produits arrivés de façon frauduleuse sans contrôle, ont montré la présence de six (6) degrés d'alcool, d'après le directeur du Commerce de l'Intérieur qui se fonde sur des analyses effectuées dans les laboratoires de sa structure.