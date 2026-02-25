Sénégal: les créations d’entreprises reculent de 4,2% en 2024, selon l’ANSD

L ’Agence nationale de la statistique et de la démographie ( ANSD) a publié le rapport de la Situation économique et sociale nationale (SESN) du Sénégal pour 2024. Il ressort que le nombre d’unités économiques enregistrées au Numéro d’identification national des entreprises et associations (NINEA) en 2024 est de 91 936, contre 95 982 en 2023, soit une baisse de 4,2%. L’immatriculation au NINEA concerne les entreprises exerçant une activité au Sénégal, les associations nationales ou étrangères régulièrement déclarées ou autorisées, les syndicats professionnels, les administrations publiques centrales, les établissements publics, les collectivités locales et les partis politiques, les opérateurs occasionnels, les propriétaires fonciers, les organisations non gouvernementales (ONG).



Globalement, il est noté sur la période 2019 - 2024 une tendance à la hausse des immatriculations avec une évolution moyenne annuelle de 9,5%. Suivant le type de l’unité, en 2024, les entreprises personnes physiques concentrent 72,5 % des immatriculations, ce qui en fait la forme dominante. Elles sont suivies des entreprises personnes morales représentant 14,4%. La répartition des nouvelles immatriculations par régime juridique montre que les entreprises individuelles représentent 72,7% du total des immatriculations en 2024. Elles sont suivies des Groupements d'Intérêt économique (GIE) (6,7%), des Sociétés à Responsabilité limitée (SARL) (2,9%) et des Sociétés unipersonnelles à Responsabilité limitée (SUARL), représentant 2,2%.



Selon l’activité principale, le commerce reste l’activité la plus déclarée pour les nouvelles immatriculations (64,1% des unités économiques en 2024 contre 59,9% en 2023). Il est suivi des services fournis aux entreprises (7,9%) puis des services personnels et divers (7,5%). Selon les caractéristiques des entrepreneurs personnes physiques, la création d'entreprises demeure majoritairement masculine. Depuis 2019, la proportion d’entreprises détenues par des hommes oscille entre 68,3% et 71,0%. Suivant l’âge, la majorité des propriétaires d’entreprises individuelles est relativement jeune. En 2024, 43% des entrepreneurs individuels ont entre 35 et 55 ans, contre 38,6% en 2023. Cette tranche d'âge est suivie de près par les entrepreneurs âgés de 25 à 35 ans, qui représentent 37,8% de l’ensemble des entrepreneurs individuels.