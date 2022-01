Affaire des munitions saisies au Port : Théodore Rellos et Cie sous mandat de dépôt

Les individus arrêtés suite à la saisine des munitions dans le navire MV Eolika au Port autonome de Dakar, ont été placés sous mandat de dépôt jeudi. Parmi eux, Theordore Rellos venu d’Athènes (Grèce) pour « régler la situation ».



Ce dernier, responsable de Marine Corp et Designate persona shore menager du navire Mv Eolika dans laquelle les munitions ont été saisies, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges. Ce, en même temps que les trois ressortissants ukrainiens Dovzhuk Vitaliy (capitaine), Podgororodetskyi Volodymur (marin) et Trofimov Vadym (Marin).



Tous les quatre (4) sont visés pour « contrebande, fabrication, transport, entreposage, importation illégale d’armes et de munitions», rapporte Libération.



Pour rappel, les douaniers ont trouvé dans trois containers se trouvant dans le navire arraisonné au Port de Dakar deux millions unités de balles réelles de calibre 5,56 mm soit une valeur de 2.500.000.000 F Cfa; cent mille unités de balles à blanc de calibre 5,56 mm soit une valeur de 5.000.000 F Cfa et un million cent huit mille unités de balles réelles de calibre 9mm pour une valeur de 831.000.000 F Cfa.