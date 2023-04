Affaire des pyjamas achetés lors de la Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr s'explique

L’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a apporté des explications sur les pyjamas commandés dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 et révélés par son ancien responsable logistique dans son ouvrage intitulé « Sur les vagues de la covid-19 ». A l’émission Jury du dimanche (JDD) sur Iradio, dont il était l’invité ce 30 avril, M. Diouf Sarr a fait savoir que ces pyjamas étaient destinés « aux malades internés dans les CTE (Centre de Traitement des Epidémies ) ».



Dans son ouvrage « Sur les vagues de la covid-19 », Dr Abdoulaye Bousso a écrit : « Un jour, mon responsable logistique m’annonça qu’il avait reçu une dotation de pyjamas, commandés par le ministère de la Santé. J’ai pensé que c’étaient les tenues que nous portions dans les blocs opératoires qui avaient été achetées et que le personnel des CTE pouvait porter. Dans notre jargon chirurgical, le pyjama est la tenue qui est portée sous la blouse stérile ».



Répondant à cette déclaration de Dr Boussa, Abdoulaye Diouf Sarr dit comprendre sa position : « Quand on remet à un médecin un pyjama à utiliser de manière classique, il peut être surpris. Ça relève de l’anecdote ».



« Mais, a-t-il précisé, ces pyjamas-là ont été utilisés dans le cadre de la riposte. Vous savez combien de Sénégalais nous avons hébergé dans les hôtels ? Dans les CTE ? Et quand vous entrez dans le CTE vous êtes totalement pris en charge par le CTE et vos habits sont amenés à l’incinération ».



A en croire l’ancien ministre de la Santé, ces pyjamas ont été utilisés dans les CTE de la manière « la plus normale ». « Je comprends que quand un médecin demande et qu’on lui amène un pyjama classique, mais effectivement il peut être surpris et ça relève de l’anecdote. Mais je suis persuadé que loin de son idée de penser qu’il y’a effectivement eu problème. Il a dit dans son livre des choses formidables qui expliquent ce que nous avons fait ensemble. Il était très transparent avec nous », a répondu Abdoulaye Diouf Sarr sur la question.