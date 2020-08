Affaire des trois morts de Tivaouane: une vingtaine de personnes entendues, le procureur face à la presse

Le procureur de la République près le tribunal de Tivaouane, dans la région de Thiès, va faire face à la presse ce mardi matin. Il va se prononcer sur la mort de l’enseignant Cheikh Tidiane Kane, de son épouse Penda Bâ et leur fille âgée de moins de 2 ans.



Dans cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, une vingtaine de personnes a été entendue.



Même si l’enquête relève beaucoup de zones d’ombres, des indiscrétions soutiennent que le sieur Kane s’est suicidé après avoir tué son épouse et sa fille.



D’autres déclarent qu’il n’y a aucune trace de pendaison sur le corps de Cheikh Kane. Seul le cou de la fillette porte une éraflure.



Pour rappel, la dame a été retrouvée morte dans sa chambre sans aucune blessure sur son corps. Le mari et sa fille de moins de 2 ans sont retrouvés morts sur la terrasse, dimanche.