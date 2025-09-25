Affaire du Bébé mort calciné à la clinique de la madeleine : le tribunal correctionnel a enfin tranché

Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict 4 ans après les faits dans l’affaire du Bébé mort calciné à la clinique de la Madeleine, hier mercredi. Les faits d’homicide volontaire ont été retenus et l’infirmière et la nurse ont été condamnés à 6 mois de prison assortis de sursis et à payer chacune une amende de 500 mille francs ainsi qu’une somme totale de 200 millions de Fcfa en guise de dédommagements au couple Saleh. En ce qui concerne le directeur de l’hôpital, Mahmoud Aïdi et le pédiatre Hussein Joubady, ils ont été purement et simplement relaxés.



Après quatre années d’attente, Karima Yassine et son époux ont bénéficié d’un procès en audience spéciale le 14 avril dernier ; tous les prévenus avaient à l’unanimité contesté les chefs d’accusation.



Selon le journal "Les Echos" dans sa parution de ce jeudi, les avocats de la défense avaient réclamé la somme de 500 millions de Fcfa aux prévenus pour chacun de ses clients et la somme de 1 milliard à titre de réparation à l'encontre de la clinique. A ce sujet, le procureur avait requis la relaxe du directeur de l’hôpital et du pédiatre tandis que pour les autres, il avait sollicité 2 ans de prison dont 6 mois ferme avec une amende de 300.000 Fcfa contre chacun.



Dans son verdict hier mercredi, le juge a purement et simplement relaxé le pédiatre Hussein Joubady et le directeur de la clinique la Madeleine Mahmoud Aïdi du délit d'homicide involontaire et de non assistance à une personne en danger. Cependant, il a condamné l'infirmière Madeleine Faye et la nurse Adja Seynabou Diallo à 6 mois de prison assortis de sursis et à payer chacune une amende de 500 mille francs pour les faits d'homicide involontaire après avoir été relaxé pour non assistance en personne en danger. Toutefois ces derniers vont allouer à chacune des parties civile la somme de 100 millions de Fcfa de dommage et intérêt.



Pour rappel, Karima Yassine avait accouché par césarienne d’un bébé de sexe féminin qui souffrait d’une jaunisse. Il a été placé sous photothérapie le 8 octobre 2021 afin de réduire le taux de bilirubine. Cependant, le bébé est décédé après avoir été oublié pendant trop longtemps sous les rayons ultraviolets et dans l’indifférence totale des agents.