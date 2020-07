Affaire du bus incendié en Italie : Ousseynou Sy condamné à 24 ans de prison ferme

Le verdict est tombé pour Ousseynou Sy, le Sénégal accusé d’avoir enlevé, détourné pour incendié un bus qui transportait des élèves. Conformément aux réquisitions du procureur de Milan, il a été condamné, ce mercredi, à 24 ans de prison ferme.



La cour d’assises du tribunal de Milan, présidée par le juge Ilio Mannucci Pacini, a prononcé, ce mercredi, la sentence après environ quatre heures de délibération.



Ousseynou Sy a également été condamné conjointement et solidairement avec le ministère de l’Education et les auto-directions. En tant que défendeurs civils, ils devront verser une indemnisation de 25 000 euros pour chacun des 50 enfants victimes du détournement du bus et 3 000 euros pour les parents des enfants. La municipalité de Crema a également obtenu une compensation de 10 000 euros.



Les avocats de Sy ont décidé d’interjeter appel.