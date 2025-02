Affaire du jeune tué au Technopole : trois ans de prison ferme plus amende pour les 6 policiers

L’affaire du jeune Mohamed Diop Taya battu à mort par des policiers a été appelé à la barre ce mardi 11 février 2025. A l’issu du procès le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye a déclaré coupables les policiers Henri Sagna, Calabanta Gomis, Ibrahima Gaye, Aboubacry Ba, Soulèye Diallo et Selle Guèye du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.



Ainsi ils sont condamnés à trois ans de prison ferme et d’une amende de 50 millions F CFA qu’ils vont solidairement payer à la famille du défunt. Toutefois, la famille « déçue » du verdict compte interjeter appel.



Rappelons que Mohamed Diop Taya avait été arrêté, le 19 mars 2024, par des policiers du commissariat de Pikine avec d’autres jeunes, avant d’être conduit au Technopole où il aurait été battu.

Les policiers l’ont par la suite transporté au centre de santé Dominique avant de le transféré à l’hôpital Principal de Dakar où il a succombé à ses blessures, le 24 mars 2024.