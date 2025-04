Affaire du mineur maltraité à Saint-Louis : l’oncle condamné à cinq (5) ans de prison dont 3 ans ferme

Le Tribunal de grande instance de Saint-Louis a rendu son verdict jeudi 17 avril dans l’affaire de maltraitance sur mineur. Abdoulaye Diakhaté, 35 ans, reconnu coupable de « sévices corporels » sur son neveu de 15 ans, Baye Massa Diakhaté, a été condamné à cinq (5) ans de prison, dont trois (3) ferme, assortis d’une amende de 100 000 francs CFA. Ses deux complices, Arouna Wade (24 ans) et Leïti Ndiaye (23 ans), ont écopé chacun, deux ans de prison ferme, informe L’Observateur.



Les faits, filmés et largement diffusés sur Facebook, ont provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. On y voit l’adolescent violemment frappé par son oncle, sous le regard passif de témoins présents dans la maison. Les images, d’une rare brutalité, ont conduit à l’ouverture rapide d’une enquête judiciaire.



À la barre, Abdoulaye Diakhaté a tenté de justifier ses actes comme une forme de « correction » à visée éducative. Se décrivant comme un tuteur dépassé par les agissements de son neveu, il a reconnu les coups, tout en niant toute intention de nuire. Des arguments balayés par le procureur qui, dans un réquisitoire sévère, a souligné « la violence extrême » subie par le jeune garçon, appuyée par des témoignages concordants et des preuves médicales accablantes.



Le mineur a dû être pris en charge par les services de santé avec des blessures profondes. À en croire le journal, deux (2) complices ont également été condamnés dans cette affaire. Arouna Wade (24 ans) et Leïti Ndiaye (23 ans), qui ont activement participé aux violences selon l’enquête, ont écopé chacun de deux ans de prison ferme et d’une amende de 250 000 francs CFA. Le tribunal a estimé que leur implication, bien que « secondaire », justifiait une sanction pénale ferme.