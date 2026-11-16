Tambacounda : la grand-mère du nourrisson excisé et sa complice seront déférées au parquet ce mardi

L’affaire de la mort d’un nourrisson de deux jours après une excision clandestine à Sadatou, dans le département de Bakel, prend une tournure judiciaire. La grand-mère de la victime, Bousso Kanté, âgée de 85 ans, et Maïmouna Kanté, sa complice présumée, ont été arrêtées et placées en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Jean Camara.



Selon les premiers éléments de l’enquête, Bousso Kanté aurait profité du moment où elle devait laver le bébé pour procéder à son excision à l’aide d’une lame, avec la complicité présumée de Maïmouna Kanté. L’acte aurait été pratiqué au nom d’une tradition familiale.



Après l’intervention, jeudi vers 17 heures, la grand-mère aurait remis le nourrisson à sa mère, Mariama Kanté, en l’informant de ce qu’elle venait de faire. Bouleversée, cette dernière a aussitôt alerté son mari.



Face à l’état du bébé, la vieille femme aurait tenté de le soigner avec du parfum et du bleu de linge. Mais son état s’est aggravé à la suite d’une forte hémorragie. Évacué vendredi vers 22 heures au centre hospitalier régional de Tambacounda, le nourrisson est décédé en cours de route.



Selon la Rfm, fautes d’infrastructures sanitaires adéquates, Mariama Kanté, domiciliée au village de Sanfara avec son mari, est partie s'installer à Sadatou chez le frère de son mari pour pouvoir accoucher en toute sécurité au poste de santé. Et c'est le mercredi vers 23h qu'elle a accouché d'un bébé de sexe féminin avant que l'irréparable ne se produise de retour à la maison de Sadatou.



Une autopsie est actuellement en cours au centre hospitalier régional de Tambacounda afin de déterminer les causes exactes du décès.



Les deux femmes devraient être déférées ce mardi devant le parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda pour les suites judiciaires de cette affaire.