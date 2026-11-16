Soudan – Sénégal : le onze de départ des Lions dévoilé pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027

Le Sénégal affronte le Soudan, ce lundi 16 novembre, à 13h00 (GMT), dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, à Juba. Le onze de départ aligné par le staff technique a été rendu public.



Dans les buts, Yehvann Diouf est titularisé. La défense est composée de Moussa Niakhaté, capitaine de l’équipe, Malang Sarr, Sadibou Sané et El Hadji Malick Diouf. Au milieu de terrain figurent Lamine Camara, Pape Gueye et Pape Matar Sarr.



En attaque, Iliman Ndiaye, Ibrahim Mbaye et Nicolas Jackson sont chargés d’animer le front offensif des Lions.



Parmi les remplaçants figurent notamment Kalidou Koulibaly, Boulaye Dia et Mory Diaw.



Enjeu du match



Le match représente pour les Lions du Sénégal une occasion en or de décrocher leur billet pour la phase finale de la CAN 2027, fort de son large succès 4-1 à l'aller à Dakar, jeudi dernier.



Le Sénégal domine le groupe J avec 7 points (différence de buts de +4), devançant le Mozambique qui occupe la deuxième place avec 4 points (+2). Le Soudan (-5) et l'Éthiopie (-1) ferment la marche à égalité avec 3 points chacun après trois journées.