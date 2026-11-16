Examen de la Loi de Finances Initiale 2027: les députés convoqués en séance plénière le mercredi 18 novembre

Au Sénégal, les députés de l’Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce mercredi 18 novembre 2026. Objectif : examiner le projet de Loi de finances initiale (LFI) 2027. Sans grande surprise, le texte devrait être rejeté par la majorité parlementaire (Pastef) d’Ousmane Sonko, en raison de «désaccord profond» avec le parti présidentiel (Kiiraay) de Diomaye Faye.



Le 07 novembre, la Commission des finances et du contrôle budgétaire a rejeté le projet de LFI 2027. Depuis lors, tous les budgets ministériels examinés jusqu'au 14 novembre n’ont pas été adoptés. Pour rejeter le texte, le Pastef, qui a une majorité très confortable avec 130 sur les 165 sièges du parlement, invoque «le non-respect du principe de sincérité budgétaire» de la part de l’Exécutif. Le gouvernement, de son côté, accuse ses anciens alliés de «bloquer systématiquement» le pays.



Pour rappel, la Loi de finances rectificatives (LFR) 2026 a été rejeté par l'Assemblée nationale le 3 novembre 2026. Lors de la séance plénière, les députés ont adopté une question préalable, une procédure parlementaire qui met immédiatement fin à l'examen d'un texte sans discussion (débat) sur le fond.