Affaire du présumé homosexuel : un comité conjoint sera mis en place pour le suivi du dossier

L’affaire du corps du présumé homosexuel exhumé et brulé dans les rues à Kaolack continue de susciter polémique. Le président du Comité sénégalais des droits de l’Homme (Csdh), Me Pape Sène, a décrit cet acte comme d’une «extrême gravité», constituant «un déni absolu d’humanité, de dignité, de justice».



Pour assurer que cet acte ne reste pas impuni, un comité conjoint sera mis en place pour le suivi de ce dossier, dit-il. En effet, le procureur de la République de Kaolack, qui a initié le retour de Parquet de plusieurs personnes, y compris le chef de quartier de Ndangane, a criminalisé l’affaire.



A noter que dix personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire ont subi un retour de Parquet, notamment le délégué du quartier de Ndangane. Cinq individus ont été placés sous mandat de dépôt pour destruction de biens appartenant à autrui et seront jugés en procédure de flagrant délit la semaine prochaine.



Le président du Csdh a également encouragé le procureur à engager des poursuites pénales contre toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire.