Affaire du professeur d'EPS de Mbour accusé de coucher avec des gamins: le patron d'une auberge mettait à sa disposition une chambre

Libération révèle que le gérant d'une auberge est entre les mains de la gendarmerie de Mbour. En toute connaissance de cause, il mettait une chambre à la disposition du professeur d'Éducation physique et sportive (EPS); Ciré Sall, qui abusait de ses élèves et anciens élèves.