Au nom du foot et d'Ilimane Ndiaye... Gestion et pragmatisme des Lions (Par ML Diatta)

Le Sénégal a finalement disposé d'un Mali résilient pour filer droit vers une demi- finale intéressante de coupe d'Afrique des nations.



On dira toujours que seule la victoire et surtout seule la qualification est belle. Et puis Il ne faut pas faire la fine bouche comme l'a du reste ressassé le capitaine Kalidou Koulibaly. De toute façon l'essentiel est fait. Clairement !



Mais nous restons franchement sur notre faim.

C'était poussif pour paraphraser Édouard Doudou Mendy.

Comme si ces Lions vaillants comme tout jouent à nous faire peur...À nous stresser...

Tout de même, il faut tirer le chapeau à l'axe disons la connexion Krépin Diatta/ Ilimane Ndiaye.



Sur le but victorieux, il faut apprécier la qualité, le niveau exceptionnel du couloir droit des Lions. C'est le couloir des Ilimane Ndiaye, Krépin Diatta mais également Ibrahim Mbaye. Exactement le point fort du jeu des combattants de Pape Thiaw.



Sur le but, le travail titanesque de Krepin est à mettre en lumière sans oublier la délicatesse d'Habib Diallo sur ce jeu sans ballon qui a permis à Ilimane Ndiaye de scorer.



Les grosses satisfactions



D'accord Ilimane Ndiaye décisif et assez remuant sur le flanc droit.

Je l'ai dit, écrit et ressassé : Ilimane est l'un de nos rares joueurs capables de casser les lignes adverses par ses capacités naturelles de vitesse, de dribble, de vista et même son flair sur le positionnement relativement aux deuxièmes ballons.



Autrement dit, Pape Thiaw a eu raison de le lancer à l'entame de ce match- piège au moment où beaucoup penchaient pour une titularisation de notre jeune prodige Ibrahim Mbaye.



On ne le dira jamais assez : Aujourd'hui football, chaque match a sa propre vérité et puis le coach dispose de 26 combattants qui sont tous des titulaires en puissance. C'est cela la dynamique en cours dans la tanière.



Sadio Mané a été magistral comme d'habitude.

Ce joueur de classe mondiale reste notre atout- maître.

Krépin Diatta a été souverain dans ce couloir droit en passe de devenir son jardin.

Idem pour son compère Ilimane Ndiaye encore décisif.

Édouard Mendy a encore sauvé la République.



On peut dire qu'il est payé pour ça mais franchement Doudou reste un élément magique de notre dispositif.

Elhadji Malick Diouf a été rayonnant sur le flanc gauche en apportant une plus value sur les phases offensives...

Gana reste Gana ! Voilà...



Le Sénégal a marqué sur un temps fort à la 27ème minute mais il faut relever que nous avons grandement bénéficié d'un fait de jeu à savoir le double jaune (carton rouge) d' Yves Bissouma. À mon avis, c'était quelque part le tournant du match.

C'est le foot. Cela se joue toujours à ces détails près.



Le Mali aurait pu encaisser davantage mais comme d'habitude le portier Djigui Diarra a été phénoménal... Aidé notamment par un Pathé Ciss aux pieds carrés.

On ne va pas refaire ce match d'une grande intensité.



Le Sénégal a surtout gagné en faisant preuve de pragmatisme, de maîtrise et surtout d'une meilleure gestion émotionnelle des événements.



Dans le haut niveau, le diable est toujours dans ces supposés détails.