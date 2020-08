Affaire du siège de l'APR: Barthélémy Dias traîne Me Moussa Diop devant le Doyen des juges

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, a déposé une plainte, avec constitution de partie civile, devant le Doyen des juges, Samba Sall, contre Me Moussa Diop, directeur général de Dakar Dem Dikk, dans l'affaire du siège de l'APR, parti au pouvoir.



Mes Khoureychi Bâ et Ousseynou Fall, les deux avocats, de M. Dias, affirment dans leur requête que le DDD a cédé à l'APR, des biens et droits réels immobiliers portant sur un terrain d'une contenance de 2000 mètres carrés sur lequel, cette dernière, a entrepris, "sans autorisation préalable du maire de la commune de Mermoz-sacré cœur" d'édifier des constructions pour son siège.



Donc pour la sauvegarde des intérêts, la mairie de Mermoz-sacré cœur a adressé une sommation interpellative à l'administration de l'APR aux fins d'arrêter lesdits travaux, ajoutent les avocats qui soutiennent que toutes les démarches n'ont produit aucun effet ". C'est pourquoi la mairie de Mermoz-sacré cœur a décidé de s'adresser à Dame justice pour faire respecter le droit et que force reste la loi", expliquent Mes Bâ et Fall à Libération.