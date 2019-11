Affaire faux billets: le député Seydina Fall alias Bougazelli tente de s'enfuir du Sénégal

Attendu à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, lundi 18 novembre 2019, dans une affaire de trafic présumé de faux billets, le député Seydina Fall alias Bougazelli n'a pas déféré à la convocation, comme il l'avait fait vendredi dernier.



PressAfrik a appris de sources sures que le parlementaire de l'Alliance pour la République (Apr, au pouvoir) se trouvait au Fouta, au nord du Sénégal. Et voilà que le quotidien "La Tribune" dans sa livraison de ce mardi informe que le député de la mouvance présidentielle est en train de manœuvrer pour sortir du territoire via le Nord du pays. Toujours introuvable et injoignable, Seydina Fall n'est ni chez lui, encore moins hospitalisé dans une quelconque clinique.



Jeudi 14 novembre, le parlementaire a été auditionné par la gendarmerie dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de faux billets de banque d'une valeur de près de 100 millions FCFA. Il a été libéré pour y retourner le lendemain. Mais, le député ne s'est pas présenté à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane.