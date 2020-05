Affaire faux billets: le procès en Appel de Thione Seck renvoyé au 8 juin

La Cour d’appel de Dakar a encore renvoyé le procès de l’affaire des faux billets dans laquelle le chanteur Thione Seck est impliqué. L’affaire est renvoyée au 8 juin prochain pour plaidoirie. Pour rappel, Thione Seck et Alaye Djité ont été arrêtés pour détention de signes monétaires, tentative d’escroquerie, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent.



Après huit mois de détention préventive, le lead vocal de Raam Daan avait bénéficié d’une liberté provisoire. Son présumé complice est toujours en prison. En première instance, le chanteur Thione Seck et son codétenu avaient été relaxés. en rendant sa sentence, le juge de la deuxième chambre correctionnelle, Maguette Diop, avait déclaré la procédure irrégulière car ayant violé l’article du règlement intérieur de l’Uemoa qui institue la présence de l’avocat dès les premières heures de l’interpellation avant de mettre les prévenus hors de cause. Insatisfait de la décision, le procureur avait interjeté appel pour que l’affaire soit rejugée. Elle le sera le 8 juin prochain, selon le journal Le Témoin.