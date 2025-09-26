Affaire « khalifa rappeur » : le procès renvoyé au 10 décembre prochain

"Khalifa rappeur" de son vrai nom Ababacar Khoureychi Ba a comparu mercredi, devant le tribunal correctionnel de Dakar après sa liberté provisoire. Contrairement à "Khalifa rappeur" qui s’est présenté à l’audience avec le pool de ses avocats, ses accusateurs se sont absentés. Ce qui a poussé le juge à renvoyer l’affaire au 10 décembre prochain pour citer les parties civiles à venir comparaître à la barre.



Avant le renvoi du procès, l’un des avocats de l’activiste, Me Ciré Clédor Ly, avait sollicité au tribunal une copie du dossier de leur client. La défense a ajouté l’octroi de délai raisonnable pour prendre connaissance dudit dossier.



Pour rappel khalifa rappeur est incriminé pour des faits de "diffamation, d’injures, collecte et diffusion de données personnelles". Il avait émis des critiques à l'endroit de Moustapha Sow, administrateur de SF Capital, Mame Boye Diao, ancien Directeur des Domaines, et Kinan Menheim, un homme d'affaires franco-libanais à travers un live sur Tik Tok . Ces derniers, pour se faire justice, ont activé la machine judiciaire avec une plainte déposée contre lui, informe le quotidien d’information « Les Echos ».