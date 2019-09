Affaire pharmacie Fadilou Mbacké: le propriétaire de l'officine a déposé une plainte auprès du Procureur

L’affaire de la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké de la Patte d’Oie pour laquelle l'ex-commissaire des Parcelles Assainies Bara Sankharé a été muté à la DGPN, après un "abus de pouvoir" flagrant, est loin de connaitre une fin heureuse . Pour cause, le docteur Cheikhouna Gaye et le propriétaire de la pharmacie ont déposé une hier-jeudi, une plainte contre X au niveau du procureur général prés de la Cour d’appel de Dakar.



Selon Me Moussa Sarr, avocat du Dr Mame Mbacké Ndiaye Sène, propriétaire de la pharmacie et du docteur Cheikhouna Gaye, les faits visés dans la plainte sont: association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui, violences et voies de faits, complicité et abus d'autorité.