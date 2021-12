Affaire trafic passeports diplomatiques: Me Malick Sall rassure sur l'impartialité de la justice

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall s’est exprimé sur le scandale du trafic de visas et de passeports diplomatiques dans lequel l’impartialité de la justice est mise en question, le garde des Sceaux a asséné ses vérités. « Au Sénégal, on a toujours tendance à parler. Mais fondamentalement, vous savez tous que ceux-là qui parlaient, leurs droits ont été respectés. Quelqu’un qui est poursuivi pour des faits aussi graves et qui bénéficie d’une liberté provisoire dans un délai de 3 mois, prouve que la justice a fonctionné normalement. Je peux vous assurer qu’elle fonctionnera normalement pour les autres», a soutenu le garde des Sceaux.



D’autres personnes ont été mises sous mandat de dépôt, dit-il, ce sont des députés de la République. « Donc c’est vous dire également l’expression, « Fa Mbaxana Yi Doné Benn », (tous égaux devant la loi), est une réalité au Sénégal », a laissé entendre Me Malick Sall.



Le ministre de la Justice a également présenté hier jeudi, les futurs joyaux des services de la justice sénégalaise, qui selon lui, va présenter un tout autre visage d’ici 2027. « Une mutation qui va reposer sur l’ambitieux programme de modernisation que le ministère de la Justice compte mener. Adopté, puis arrêté à la somme de 250 milliards de Fcfa, dans le budget de 2020 », a-t-il fait savoir.