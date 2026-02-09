Actes contre nature, transmission volontaire du VIH : Pape cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie envoyés en prison

Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a tranché sur le sort des douze (12) individus interpellés par la Brigade de Recherches de Keur Massar. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/sida par rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d’autrui ».
Pape Cheikh Diallo, l’artiste Djiby Dramé, ainsi que leurs co-prévenus, ont tous été envoyés en prison. Outre les infractions initialement retenues contre eux, le procureur a également retenu le chef d’inculpation supplémentaire de blanchiment de capitaux.
Une information judiciaire a été ouverte, et le dossier a été confié à un magistrat instructeur chargé de poursuivre les investigations afin de faire toute la lumière sur les faits reprochés et de déterminer les responsabilités de chacun.
