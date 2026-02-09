Réseau social
Affrontement à l’UCAD : Décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en 2e année de Médecine
Un étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est décédé. Il s’agit d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine. L’information a été annoncée par le président de la commission sociale de l’Amicale de la Faculté de Médecine, puis confirmée par Serigne Saliou Fall, président de la commission sociale, actuellement présent à l’hôpital Principal.
 
À ce stade, les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été précisées.
 
Pour rappel, le campus de l’UCAD a été, ce lundi 9 février 2026, le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Ces incidents ont fait plusieurs blessés et interpellés parmi les étudiants.
Moussa Ndongo

Lundi 9 Février 2026 - 23:11


