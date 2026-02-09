Affrontement à l’UCAD : Décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en 2e année de Médecine

Un étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est décédé. Il s’agit d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine. L’information a été annoncée par le président de la commission sociale de l’Amicale de la Faculté de Médecine, puis confirmée par Serigne Saliou Fall, président de la commission sociale, actuellement présent à l’hôpital Principal.
À ce stade, les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été précisées.
Pour rappel, le campus de l’UCAD a été, ce lundi 9 février 2026, le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Ces incidents ont fait plusieurs blessés et interpellés parmi les étudiants.
À ce stade, les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été précisées.
Pour rappel, le campus de l’UCAD a été, ce lundi 9 février 2026, le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l’ordre. Ces incidents ont fait plusieurs blessés et interpellés parmi les étudiants.
Autres articles
-
Actes contre nature, transmission volontaire du VIH : Pape cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie envoyés en prison
-
Fade Barro : « La bourse n’est pas un luxe, c’est un instrument de correction des inégalités »
-
UCAD : aucun décès confirmé lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre
-
L'Eglise face aux défis du 21e siècle : Un nouvel élan de solidarité catholique entre États-Unis et Afrique
-
Lutte contre la Pêche INN : l’Afrique de l’Ouest en eau trouble