PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
UCAD : aucun décès confirmé lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre
Lors des affrontements violents sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), une rumeur s’est répandue sur les réseaux sociaux annonçant la mort d’un étudiant. Selon les informations disponibles, l’étudiant n’est pas décédé et est actuellement pris en charge par le service médical du COUD.
 
Touché à la main par une grenade, il a perdu plusieurs doigts. Une vidéo, montrant l’étudiant presque inconscient au sol, a alimenté la panique et conduit certains à croire qu’il était mort. Heureusement, il s’est réveillé et bénéficie désormais des soins.
 
La tension reste vive sur le campus, où plusieurs étudiants ont été blessés et interpellés au cours de ces affrontements.
 
Moussa Ndongo

Lundi 9 Février 2026 - 19:43


