Coupe de la Ligue 2026 : le calendrier complet et la composition des poules dévoilés

La Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) va lancer la Coupe de la Ligue pour 2026-2026, le mercredi 18 février 2026. Cette compétition est dédiée à la promotion des jeunes talents locaux de la catégorie U20.



Dans un communiqué, la LSFP annonce que la Coupe de la Ligue se disputera sous forme de championnat avec huit poules de quatre équipes chacune, avec des matchs en aller simple. Selon elle, le format est adapté aux exigences du calendrier national et international.



La Ligue précise également que cette organisation tient compte de deux échéances majeures, notamment la finale de la Coupe du Sénégal prévue le 17 mai 2026 et le début de la Coupe du monde fixé au 11 juin 2026.