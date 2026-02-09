Affrontements à l’UCAD : la LSDH déplore l’usage de la force et appelle au dialogue

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) a réagi après les affrontements entre les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et les forces de l’ordre. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik ce 9 février, son président, Alassane Seck, souligne que les scènes de violence marquées par les altercations entre forces de l‘ordre les étudiants pour des questions de bourses et de restaurations suscitent de vives inquiétudes depuis quelques jours.



La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), déplore toute « approche basée sur la force à la place d’un « dialogue sincère, inclusif et responsable » entre les étudiants et l‘Etat afin d’éviter un « climat d’animosité croissante ».



Selon l’organisation, la « stabilité dans le campus social avec le respect des franchises universitaires doivent prévaloir au sein de l‘université » pour éviter des « conséquences désastreuses et incontrôlables ».



La LSDH demande au chef du gouvernement, au ministre de l’enseignement supérieur, au ministre de l’intérieur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour « répondre aux besoins des étudiants tout en les encadrant et en veillant sur leur sécurité ».



Enfin, la Ligue invite également tous les partis politiques à apporter leur contribution pour « l‘apaisement et à la recherche de solutions » et éviter toute « politisation de cette situation délétère des étudiants ».