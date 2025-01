Affaire transfert de Nicolas Jackson : le Casa Sports reste serein et appelle à la mobilisation des supporters

Le Casa Sports s’est exprimé ce samedi à travers un communiqué au sujet de l’affaire entourant le transfert de Nicolas Jackson. Cette situation, qui pourrait entraîner une importante perte financière pour le club, préoccupe la direction et les supporters.



Malgré les incertitudes, le Casa Sports adopte une attitude sereine et reste déterminé à trouver une issue positive.



« Le Casa Sports suit avec intérêt, mais surtout discernement, lucidité et sérénité l'évolution de la situation concernant le transfert de son ex-sociétaire Nicolas Jackson, de Villeréal à Chelsea, et œuvre, avec l'administration de la Fédération Sénégalaise de Football, à surmonter les difficultés y afférentes afin de permettre au club de rentrer, dans les meilleurs délais, dans ses fonds », a déclaré le club de Ziguinchor dans un communiqué.



Le club a également appelé ses supporters à se mobiliser davantage en ces temps difficiles.



« Aujourd’hui, plus que jamais, le Casa Sports est convaincu que ce dossier va trouver une issue heureuse et exhorte, par conséquent, ses partisans et sympathisants à renforcer la mobilisation autour de leur équipe fanion pour lui permettre de redresser la pente en championnat et de s'inscrire résolument dans la reconquête de son récent passé glorieux », peut-on lire dans le communiqué.



D’après les informations obtenues par Sport News Africa, la chambre de compensation de la FIFA a rejeté la demande de Casa Sports concernant la contribution de solidarité liée au transfert de Jackson. La raison ? La Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas inscrit Casa Sports dans le passeport électronique du joueur, ce qui empêche le club de faire valoir ses droits sur cette somme.



La contribution de solidarité est une somme équivalente à 5 % de l’indemnité totale du transfert, répartie entre les clubs formateurs du joueur, en fonction de son parcours entre ses 12 et 23 ans. Dans le cas de Jackson, qui a joué à Casa Sports durant la saison 2018-2019, la somme à laquelle le club pouvait prétendre se chiffrait à environ 121 millions de francs CFA (85 000 euros).



Cependant, l’erreur de la FSF pourrait aussi concerner l’ASC Tilène, l’équipe dans laquelle Jackson a joué avant d’arriver à Casa Sports. Si ce club avait correctement enregistré Jackson pour la saison 2017-2018, il aurait également pu bénéficier d’une part de cette contribution de solidarité.