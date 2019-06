Affaires Pétro-Tim: "Les enquêteurs gagneraient à entendre l'ancien président Me Wade", selon Babacar Mbaye Ngaraaf

Seul à être auditionné deux fois par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), Babacar Mbaye Ngaraaf a décidé de coopérer en indiquant des pistes à explorer pour l'éclatement de la vérité dans cette affaire de corruption présumée visant Aliou Sall, frère du chef de l'Etat sénégalais.



Les enquêteurs de la DIC gagneront à entendre l'ancien président Me Abdoulaye Wade, signataire du premier décret de concessions pétrolières attribuées à Frank Timis, le journaliste Baba Aidara et Clédor Sène.



Pour justifier la crédibilité de ses pistes, le responsable politique de Guediawaye rappelle que c'est l'ancien chef de l'Etat qui a été le premier à déflorer l'affaire, juste après l'élection de Macky Sall en 2012. Il avait assuré aux enquêteurs que Me Wade devrait des informations qui pourrait aider à faciliter les investigations.



Pour Baba Aidara, Babacar Mbaye Ngaraaf a rappelé que le journaliste a été même entendu par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), dans le cadre d'une plainte-dénonciation sur l'affaire Pétro-Tim. M. Aidara avait aussi des vidéo à l'époque et fait des révélations sur le dossier.



Quant à Clédor Sène, M. Mbaye semble donner du crédit aux informations et documents qu'il déclare détenir. A ce stade de la procédure, il n'est pas encore question de preuves, mains plutôt d'indices et de présomptions", a-t-il déclaré avec insistance aux enquêteurs.