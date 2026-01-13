Drame à la Sonacos de Ziguinchor : un employé perd sa jambe gauche et trois doigts suite à un accident de travail

Récemment recruté comme technicien à la présérie, J. A. Sagna a vu sa vie basculer suite à la rupture d’une chaîne sur son poste de travail. Le jeune employé a dû subir une amputation de la jambe gauche et a perdu trois doigts de sa main gauche.



Cet incident survenu dans la nuit du dimanche 11 janvier 2026 à la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) de Ziguinchor, remet en question l'état de maintenance des équipements de l'usine, notamment les chaînes de production.



Dans un communiqué conjoint largement relayé sur les réseaux sociaux, les organisations FRAPP, ON2J et Vision Citoyenne ont dénoncé un accident qui, selon elles, aurait pu être évité. « Nos alertes sont trop souvent ignorées, jusqu’à ce que l’irréparable se produise. Aujourd’hui, un père de famille a vu sa vie brisée », déplorent ces organisations de la société civile.



La société civile interpelle directement la direction générale de la Sonacos pour « une prise en charge totale de la victime sur le plan médical et social ». Les organisations exigent un audit des conditions de travail pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent jamais.