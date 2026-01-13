Réinsertion sociale des enfants : IBCR offre des lots de matériels dont des lits, matelas et ventilateurs

Le Bureau international des droits des enfants (IBCR) a remis ce mardi un important lot de matériels composés de lits, de matelas, de ventilateurs et divers matériels à la direction générale de la protection sociale et judiciaire (dgpsj). Cette remise de dons s‘inscrit dans le cadre du projet « Xalé Sama Yité » (L’enfant, ma priorité), financé intégralement par Affaire mondiale Canada.



Les organisateurs assurent que ce projet vise à «réduire les violences sexuelles ou sexistes touchant les filles ainsi que les garçons» au Sénégal. D’après Cheikh Oumar Ba, le représentant pays d'IBCR, c’est dans ce contexte que sa structure a eu à faire «des activités de formation matérialisées par le développement et la validation d'une touche de formation spécialisée dédiée aux éducateurs spécialisés qui sont en formation au centre de formation judiciaire et d'un mode opératoire de prise en charge des enfants victimes au niveau des services de l'AMO et des tribunaux pour enfants ». Il a aussi ajouté que cette «belle collaboration» leur a permis « de renforcer des compétences mais aussi d’accompagner la dgpsj pour une prise en charge adaptée et à renforcer la prise en charge des enfants au niveau des centres de premier accueil ».



La directrice de la dgpsj, Aïssé Gassama Tall, a néanmoins précisé que cette remise de don marque la fin du projet. « On est à la fin du projet et nous recevons ce lot de matériels qui est destiné à renforcer les capacités de prise en charge des centres de prise en charge des enfants victimes, témoins en danger, en conflit avec la loi », a-t-elle révélé. Pour elle, cette collaboration a été « fructueuse » car elle leur a aidée «à renforcer les capacités de leurs agents, à leur donner les outils pour mieux accompagner les enfants et à renforcer la logistique au niveau des centres de prise en charge des enfants».



Présente à la cérémonie, la chargée du suivi de projet, Simeone Diène Thiakane a révélé que ce projet a été financé à hauteur de six (06) millions de dollars canadiens. L’agente d’aide internationale à l’ambassade du Canada au Sénégal a aussi déclaré qu’elle est « vraiment satisfaite de la mise en œuvre de ce projet » et qu’elle aurait pu « faire plus si les moyens le leur permettaient ».