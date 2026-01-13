Sénégal-Koweït : vers un partenariat stratégique renforcé entre Bassirou Diomaye Faye et l'Émir Cheikh Meshal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu avec les « plus grands honneurs » au Palais Bayan par Son Altesse l'Émir Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

L’entretien entre les deux dirigeants a été marqué par une profonde fraternité. L'Émir a notamment souligné l'attachement particulier du peuple koweïtien au Sénégal, rappelant le lien émotionnel et historique qui unit les deux nations.



L'enjeu de cette visite selon les services de la Présidences dépasse la « simple courtoisie ». Le Président Faye et l'Émir ont jeté les bases d'une nouvelle ère de coopération en décidant d'élever leurs relations à un niveau stratégique. Les secteurs prioritaires identifiés pour les investissements et échanges futurs sont : « paix, sécurité et sécurité alimentaire, infrastructures, industrie et énergie et agriculture ».



La cérémonie s’est conclue par un banquet officiel offert par l’Émir, scellant ainsi l’engagement mutuel pour un partenariat durable et mutuellement bénéfique.